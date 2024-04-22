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В приграничном городе Бурятии на 70 с лишним миллионов отремонтируют мост

В приграничном городе Бурятии на 70 с лишним миллионов отремонтируют мост
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Движение на обновлённой переправе начнётся уже летом

В Кяхте продолжается капитальный ремонт моста на улице Банзарова. Он готов уже на 80%. В мае, с наступлением тепла, там начнут укладывать асфальт, обустраивать пешеходную зону и освещение и устанавливать ограждения. Все необходимые материалы уже закупили, рассказали в Минтрансе РБ.

Сооружение обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы обойдутся в 71 миллион рублей. После ремонта ездить по переправе станет комфортнее, а люди смогут быстрее добираться до центра города, где находятся автовокзал, две средние школы, детская спортивная школа, центр дополнительного образования, спортзал и другие учреждения.

Движение по мосту запустят уже летом, хотя, согласно контракту, ввод объекта в эксплуатацию запланирован лишь в октябре.

- Фактически на месте старого деревянного сооружения, признанного аварийным, возводят новое. Уже летом подрядчик планирует ввести мост в эксплуатацию и жителям не придётся ездить в объезд. К тому же преобразится и внешний вид города, что немаловажно для развития туристического направления, – отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Новый мост будет железобетонным и двухпролётным, с двумя полосами движения – по одной в каждом направлении, тротуарами и освещением. Его длина составит около 28-ми, а ширина – 13 метров.
мост капитальный ремонт Кяхта

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