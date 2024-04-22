В Бурятии провели ночной рейд на соблюдение комендантского часа

Общество, Фото: Администрация Закаменского района

Подростков искали на стадионах, в барах, скверах



В городе Закаменск 19 апреля провели ночной рейд по соблюдению подростками комендантского часа. В нём приняли участие представители комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по делам молодёжи, уголовно- исполнительной инспекции, Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.



- В ходе рейда были проверены места концентрации подростков: стадион, городской парк, скверы, а также питейные заведения, - сообщает администрация Закаменского района.



Комендантский час в республике действует с 1 сентября по 31 мая с 22:00 до 06:00. В период с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 06:00.



