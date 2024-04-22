Мужчина возместил ущерб в полном объёме
Жителя Мухоршибирского района Бурятии, укравшего портмоне, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Кража случилась в январе, когда мужчина находился в служебной квартире. Он взял из сумки кожаный портмоне, внутри которого находились 25 000 рублей, а после сбежал.
- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал в полном объёме, раскаялся, добровольно возместил ущерб, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа.
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина возместил ущерб в полном объёме
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Угонщик пытался скрыться от полиции
Состояние у них удовлетворительное
Мужчина разбушевался в её день рождения
Рыбаки находятся на связи
Дом сгорел дотла
ДТП произошло в Кабанском районе
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства
Жители считают, что беспорядок устроил ветер
Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
22-летняя девушка отправится за решётку
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее
ДТП произошло вблизи Сужи
Пострадали две девушки