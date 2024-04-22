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Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне

Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина возместил ущерб в полном объёме

Жителя Мухоршибирского района Бурятии, укравшего портмоне, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Кража случилась в январе, когда мужчина находился в служебной квартире. Он взял из сумки кожаный портмоне, внутри которого находились 25 000 рублей, а после сбежал.

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления признал в полном объёме, раскаялся, добровольно возместил ущерб, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа.
суд приговор кража

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