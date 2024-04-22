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В центре Улан-Удэ отмывают танк Т-34

Общество,  Фото:КГХ
Его приводят в порядок вместе с остальными памятниками

В понедельник, 22 апреля, сотрудники комбината по благоустройству приводят в порядок танк Т-34, установленный в центре бурятской столицы. Коммунальщики окатили его водой и тщательно помыли все детали.

Прошлой весной студенты покрасили легендарную «тридцатьчетвёрку» ко Дню Победы. Тогда мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что раньше за танком ухаживали военнослужащие танковой бригады, но на тот момент они находились на спецоперации на Украине и ребята решили облагородить Т-34 вместо бойцов.

Ранее коммунальщики отмыли другие памятники и изваяния – знаменитую голову Ленина на площади Советов, Баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии» и «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на переправе через Селенгу и на мосту «Бегущая лань».

Справка:

Расположенный на высоком постаменте танк Т-34 является «ядром» Мемориала Победы. Памятник появился в 1967 году. По обеим сторонам от него вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты Героев Советского Союза и России.

Перед мемориалом пылает Вечный огонь. К нему трёх сторон ведут ступени. У подножия центральной лестницы расположен фонтан в виде звезды. Мемориал Победы окружён живописным парком со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть в тишине.

памятники Т-34 благоустройство

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