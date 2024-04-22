В центре Улан-Удэ отмывают танк Т-34





Ранее коммунальщики отмыли другие памятники и изваяния – знаменитую голову Ленина на площади Советов, Баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии» и «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на переправе через Селенгу и на мосту «Бегущая лань».





Справка:



Расположенный на высоком постаменте танк Т-34 является «ядром» Мемориала Победы. Памятник появился в 1967 году. По обеим сторонам от него вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты Героев Советского Союза и России.



Перед мемориалом пылает Вечный огонь. К нему трёх сторон ведут ступени. У подножия центральной лестницы расположен фонтан в виде звезды. Мемориал Победы окружён живописным парком со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть в тишине.



