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В Бурятии тестирование школьников выявило употребляющих наркотики

В Бурятии тестирование школьников выявило употребляющих наркотики
Общество, 
Кинологи обследовали общежития

В Бурятии завершился первый этап федеральной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024». С 8 по 17 апреля добровольное тестирование на наркотики прошли свыше 1000 школьников и студентов. Предварительно выявлено 10 положительных результатов, они сейчас проходят проверку.

- В целом все дети, выявленные в ходе наркотестирования с положительным результатом, состоят на диспансерном учёте в республиканском наркодиспансере. Медицинскими работниками была проделана работа с подростками, которые уклоняются от диспансерного наблюдения. Всего были приглашены 12 подростков. В рамках акции медицинские работники старались снабдить полезной информацией о вреде наркотиков педагогов, родителей и детей. Считаю, что данная акция в Бурятии прошла успешно. Она вдохновила молодое поколение в принятии правильного выбора, - сообщила на брифинге начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Эржэна Цыденова.

Также сотрудники кинологической службы МВД обследовали учебные заведения и общежития. Полицейские читали лекции детям, а в это время в их комнатах работали кинологи. В результате наркотических веществ там выявлено не было.

Сотрудники полиции установили восемь фактов незаконного оборота наркотических средств, совершённых молодыми людьми в возрасте от 29 до 35 лет. Всего у них изъяли свыше двух кг наркотиков.

Выявлено четыре факта вовлечения несовершеннолетних в употреблении алкогольной продукции.

Кроме того, оформлено 24 протокола по фактам незаконного употребления наркотиков в отношении граждан от 18 до 35 лет.

- По результатам рейдовых мероприятий к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечён один молодой родитель. В отношении 46 родителей данные материалы дела переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщила оперуполномоченный отдела организации взаимодействия с органами государственной власти Бурятии управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Юлия Медведева.

наркотики школьники

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