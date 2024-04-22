В Бурятии тестирование школьников выявило употребляющих наркотики

Кинологи обследовали общежития
В Бурятии завершился первый этап федеральной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024». С 8 по 17 апреля добровольное тестирование на наркотики прошли свыше 1000 школьников и студентов. Предварительно выявлено 10 положительных результатов, они сейчас проходят проверку.
- В целом все дети, выявленные в ходе наркотестирования с положительным результатом, состоят на диспансерном учёте в республиканском наркодиспансере. Медицинскими работниками была проделана работа с подростками, которые уклоняются от диспансерного наблюдения. Всего были приглашены 12 подростков. В рамках акции медицинские работники старались снабдить полезной информацией о вреде наркотиков педагогов, родителей и детей. Считаю, что данная акция в Бурятии прошла успешно. Она вдохновила молодое поколение в принятии правильного выбора, - сообщила на брифинге начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Эржэна Цыденова.
Также сотрудники кинологической службы МВД обследовали учебные заведения и общежития. Полицейские читали лекции детям, а в это время в их комнатах работали кинологи. В результате наркотических веществ там выявлено не было.
Сотрудники полиции установили восемь фактов незаконного оборота наркотических средств, совершённых молодыми людьми в возрасте от 29 до 35 лет. Всего у них изъяли свыше двух кг наркотиков.
Выявлено четыре факта вовлечения несовершеннолетних в употреблении алкогольной продукции.
Кроме того, оформлено 24 протокола по фактам незаконного употребления наркотиков в отношении граждан от 18 до 35 лет.
- По результатам рейдовых мероприятий к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечён один молодой родитель. В отношении 46 родителей данные материалы дела переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщила оперуполномоченный отдела организации взаимодействия с органами государственной власти Бурятии управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Юлия Медведева.
В Бурятии тестирование школьников выявило употребляющих наркотики
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кинологи обследовали общежития
Нарушители рискуют разориться на 5 тысяч рублей
Её полностью приведут в порядок к маю
В суд обратился прокурор района
Детёныш появился на свет в апреле
Они устроят для этого специальный обряд
Там устроят акарицидные обработки
Произошло это после вмешательства прокуратуры
Произошло плановое отключение света
Движение на обновлённой переправе начнётся уже летом
В республику в апреле вернулась зима
Работы ведутся по ночам
Проходившие мимо люди не обращали на него никакого внимания
На международном буддийском форуме в Бурятии будет работать площадка традиционной восточной медицины
Форум состоится в августе 2024 года
Он не будет работать какое-то время