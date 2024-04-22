В пригородном селе Бурятии опасно размывает берег Селенги



Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства дамбы в иволгинском селе Сотниково и выдала на него положительное заключение. Защитное сооружение в населённом пункте призвано защитить его от «негативного воздействия вод Селенги».



Как пояснили в ведомстве, село оказывается под угрозой наводнения после сильных дождей. Превышения уровня воды в реке на 3,2 метра вероятно раз в 8-10 лет – это приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального характера. Подтопление же начинается уже при подъёме реки на 1,2-2 метра.



Кроме того, левый берег в Сотниково размывает – в среднем по 1-2 метра в год. Местные жители закрепляют береговой склон подручными средствами. Но некоторые дома стоят практически на бровке размываемого берега и совсем скоро это может положить начало его обрушению.



Возводить дамбу протяжённостью в 9 с лишним километров будут в два этапа: на первом построят 7,159 км, на втором – 2,621 км. Её высота в зависимости от рельефа местности будет колебаться от 1,45 до 6,14 метра.



Дамба пройдёт вдоль реки Тулунжа, затем повернёт налево и протянется по берегу Селенги, примкнув в конце к федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе местности Каменный Карьер. На втором этапе сооружение продолжат строить вдоль береговой линии реки, повторяя её естественные повороты – и до вышеупомянутой автодороги в районе местности Уточкина Падь.



Для своевременного выявления изменений, происходящих в дамбе и основании, её оборудуют специальной контрольно-измерительной аппаратурой. С помощью последней будут вестись систематические наблюдения за работой гидротехнического сооружения – как в ходе строительства, так и в процессе эксплуатации.

