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В пригородном селе Бурятии опасно размывает берег Селенги

В пригородном селе Бурятии опасно размывает берег Селенги
Общество,  Фото:предоставлено местным жителем
Сотниково пообещали защитить от «большой» воды

Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства дамбы в иволгинском селе Сотниково и выдала на него положительное заключение. Защитное сооружение в населённом пункте призвано защитить его от «негативного воздействия вод Селенги».

Как пояснили в ведомстве, село оказывается под угрозой наводнения после сильных дождей. Превышения уровня воды в реке на 3,2 метра вероятно раз в 8-10 лет – это приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального характера. Подтопление же начинается уже при подъёме реки на 1,2-2 метра.

Кроме того, левый берег в Сотниково размывает – в среднем по 1-2 метра в год. Местные жители закрепляют береговой склон подручными средствами. Но некоторые дома стоят практически на бровке размываемого берега и совсем скоро это может положить начало его обрушению.

Возводить дамбу протяжённостью в 9 с лишним километров будут в два этапа: на первом построят 7,159 км, на втором – 2,621 км. Её высота в зависимости от рельефа местности будет колебаться от 1,45 до 6,14 метра.

Дамба пройдёт вдоль реки Тулунжа, затем повернёт налево и протянется по берегу Селенги, примкнув в конце к федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе местности Каменный Карьер. На втором этапе сооружение продолжат строить вдоль береговой линии реки, повторяя её естественные повороты – и до вышеупомянутой автодороги в районе местности Уточкина Падь.

Для своевременного выявления изменений, происходящих в дамбе и основании, её  оборудуют специальной контрольно-измерительной аппаратурой. С помощью последней будут вестись систематические наблюдения за работой гидротехнического сооружения – как в ходе строительства, так и в процессе эксплуатации.          
Селенга река дамба Сотниково

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