





За несколько последних дней сотрудники комбината по благоустройству уже нанесли разметку на часть дорог и 12 пешеходных переходов.



Работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению транспорта, и не создавать неудобств горожанам.



В Улан-Удэ начали наносить дорожную разметку термопластиком. Главный плюс такой разметки в том, что она хорошо заметна на дороге и поэтому идеально подходит для пешеходных переходов.- Термопластик отлично выдерживает любые погодные условия, высокие нагрузки и может служить больше трёх лет, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.