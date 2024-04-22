Работы ведутся по ночам
В Улан-Удэ начали наносить дорожную разметку термопластиком. Главный плюс такой разметки в том, что она хорошо заметна на дороге и поэтому идеально подходит для пешеходных переходов.
- Термопластик отлично выдерживает любые погодные условия, высокие нагрузки и может служить больше трёх лет, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
За несколько последних дней сотрудники комбината по благоустройству уже нанесли разметку на часть дорог и 12 пешеходных переходов.
Работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению транспорта, и не создавать неудобств горожанам.
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