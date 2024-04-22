На озере в Бурятии оторвало льдину с рыбаками

Рыбаки находятся на связи



На озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфуют на расстояния от берега около 100-200 м. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо 24/7».



Отмечается, что рыбаки находятся на связи.



Задействованы спасатели поисково-спасательного отряда № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также две единицы техники и аэролодка.

