Рыбаки находятся на связи
На озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфуют на расстояния от берега около 100-200 м. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо 24/7».
Отмечается, что рыбаки находятся на связи.
Задействованы спасатели поисково-спасательного отряда № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также две единицы техники и аэролодка.
На озере в Бурятии оторвало льдину с рыбаками
Происшествия, Фото:
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