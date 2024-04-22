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На озере в Бурятии оторвало льдину с рыбаками

На озере в Бурятии оторвало льдину с рыбаками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рыбаки находятся на связи

На озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфуют на расстояния от берега около 100-200 м. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо 24/7».

Отмечается, что рыбаки находятся на связи.

Задействованы спасатели поисково-спасательного отряда № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также две единицы техники и аэролодка.
рыбаки

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