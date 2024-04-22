Путин присвоил почётное звание председателю райсовета из Бурятии

Власть, Фото: личная страница

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» в России появилось недавно



Председатель совета депутатов Закаменского района Бурятия Людмила Санжеева удостоена звания «Заслуженный работник местного самоуправления».



Соответствующий указ 19 апреля подписал президент России Владимир Путин. Документ подписан накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.



Людмила Санжеева – единственный представитель Бурятии в списке из 188 представителей муниципального сообщества страны.



Новое почётное звание – заслуженный работник местного самоуправления – в России появилось в январе 2024 года. Звание присваивают высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.



Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.



Справка:



Людмила Санжеева родилась в 1964 году. В 1987 году окончила Бурятский педагогический институт, а также позже получила образование в БГСХА и ВСГТУ по специальности «Экономика и управление» и «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начала в Закаменской средней школе №2 учителем истории. С 1990 по 1992 гг работала секретарём Закаменского РК ВЛКСМ.



Затем трудилась старшим инспектором отдела социальной защиты администрации Закаменского района, помощником главы городской администрации, заведующим отделом торговли и защиты прав потребителей администрации Закаменского района. Четыре года возглавляла управление по делам молодёжи, туризма, физической культуре и спорта районной администрации.



С 2008 по 2018 гг работала заместителем главы района по социальному развитию.



С 2018-го по настоящее время – председатель совета депутатов Закаменского района.

