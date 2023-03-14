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Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ

Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ
Власть, 
Улицы города, по которым проехал кортеж, перекрыли

Вечером 14 марта президент России Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ. Правительственные самолёты приземлились в аэропорту «Байкал» в девятом часу вечера. 

Кортеж с первым лицом государства и сопровождающими сразу же направился на Улан-Удэнский авиазавод.

Улицы, по которым следовал кортеж, были заранее полностью перекрыты. В том числе закрыли движение на Селенгинском мосту.

 
Остановилось движение трамваев. За тем, чтобы на проезжую часть не попали пешеходы, следили полицейские.



На Улан-Удэнском авиазаводе всё было готово к визиту Владимира Путина ещё днём. Известно, что именно здесь президент проведёт по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции присоединятся министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Также ранее Кремль анонсировал, что Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил ТАСС, что уже 15 марта Путин будет работать в Москве. Так что Бурятию он должен покинуть уже этой ночью. 
Путин

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