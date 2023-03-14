





Остановилось движение трамваев. За тем, чтобы на проезжую часть не попали пешеходы, следили полицейские.









На Улан-Удэнском авиазаводе всё было готово к визиту Владимира Путина ещё днём. Известно, что именно здесь президент проведёт по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции присоединятся министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.



Также ранее Кремль анонсировал, что Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

На Улан-Удэнском авиазаводе всё было готово к визиту Владимира Путина ещё днём. Известно, что именно здесь президент проведёт по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции присоединятся министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.Также ранее Кремль анонсировал, что Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил ТАСС, что уже 15 марта Путин будет работать в Москве. Так что Бурятию он должен покинуть уже этой ночью.

Вечером 14 марта президент России Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ. Правительственные самолёты приземлились в аэропорту «Байкал» в девятом часу вечера.Кортеж с первым лицом государства и сопровождающими сразу же направился на Улан-Удэнский авиазавод.Улицы, по которым следовал кортеж, были заранее полностью перекрыты. В том числе закрыли движение на Селенгинском мосту.