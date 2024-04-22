После ДТП она попала в больницу
Авария произошла вечером 21 апреля в Улан-Удэ – на улице Природная в микрорайоне Исток. Около 20:30 беременная девушка, сидевшая за рулём автомобиля Toyota Corolla, выезжала на федеральную трассу с прилегающей территории.
Как сообщили в МВД по Бурятии, она не уступила дорогу рейсовому автобусу «Газель Next», следовавшему со стороны Гусиноозёрска, и врезалась в него. В салоне в этот момент были пассажиры.
В итоге водителя легковушки после столкновения доставили в медучреждение. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.
В Улан-Удэ беременная девушка на иномарке врезалась в автобус
Происшествия, Фото:
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