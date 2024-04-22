Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
В Иркутской области итоговые испытания в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2024 году пройдут 13,3 тысячи выпускников школ этого года и прошлых лет, а также 32,7 тысячи девятиклассников. О том, каковы особенности экзаменационной кампании этого года, рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов на пресс-конференции, посвящённой проведению ГИА-2024.
– Из 13 тысяч участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) 12 тысяч – выпускники текущего года. Отмечу, что эти цифры остались примерно на уровне прошлого года, а участников основного государственного экзамена (ОГЭ) в сравнении с 2023 годом стало на две тысячи больше. Ещё 205 выпускников выбрали государственный выпускной экзамен, – сообщил Максим Парфенов.
Министр отметил, что в регионе в целом завершился комплекс подготовительных мероприятий, обеспечивающих работу структур, отвечающих за проведение экзаменационной кампании, за её объективность, прозрачность и безопасность. На базе образовательных организаций планируется открыть 84 пункта проведения экзаменов с привлечением 4650 работников.
Утверждены составы государственных экзаменационных комиссий и их председатели, а также председатели 11 предметных комиссий и их заместители. Ситуационный центр для общественного наблюдения будет функционировать на трёх площадках: в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Иркутском авиационном техникуме и Ангарском педагогическом колледже с привлечением более 100 студентов – волонтёров в статусе онлайн-наблюдателей на портале «smotriege.ru».
Максим Парфенов напомнил, что сегодня, 22 апреля, завершается досрочный период для выпускников 11 классов, на который в Иркутской области заявилось 25 человек. Для девятиклассников досрочный период ГИА начнётся 23 апреля и завершится 18 мая 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
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