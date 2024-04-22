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Бурятия восстанавливает в ДНР школу, пострадавшую от ракетного обстрела

Бурятия восстанавливает в ДНР школу, пострадавшую от ракетного обстрела
Общество,  Фото:УКС Бурятии
Её полностью приведут в порядок к маю

Бурятия скоро окончательно восстановит школу, которая находится в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой народной республики. Она, как и несколько других зданий, пострадала при ракетном обстреле в ноябре 2023-го. Тогда по населённому пункту выпустили пять снарядов из ракетных систем залпового огня, писали федеральные СМИ.

Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Старобешевском районе, над которым республика взяла шефство летом 2022-го. Первым делом пострадавшую часть здания решили оградить от уцелевшей, чтобы продолжить занятия. После сотрудники управления капитального строительства (УКС) Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений.

Работы стартовали в конце 2023-го и уже завершаются – здание готово на 70%. Его полностью приведут в порядок к маю. Стены, кровлю и окна полностью восстановили. Средства на эти цели выделили из бюджета Бурятии.

- Сейчас подрядная организация занимается внутренней отделкой – устройством полов в кабинетах и холлах, обшивкой стен СМЛ-панелями и ремонтирует систему отопления, – отметили в УКС.

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