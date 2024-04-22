Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
На минувших выходных в селе Турка Прибайкальского района произошло ДТП. Автомобиль влетел прямо в магазин.
Об этом сообщили в паблике «Аноним 03». В комментариях пользователи отметили, что в аварии никто не пострадал.
Судя по снимкам, автомобиль получил серьёзные механические повреждения. Кроме того, понёс ущерб магазин – повреждены крыльцо и палисадник.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту обращений о ДТП в дежурную часть не было.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне автомобиль «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома в селе Кырен Тункинского района. В результате ДТП, произошедшего 21 апреля, пострадали две пассажирки – девушки 18 и 20 лет.
Также в воскресенье в Иволгинском районе Бурятии автомобилист снёс дерево. Водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован.
В Бурятии машина врезалась в магазин
Происшествия, Фото:
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