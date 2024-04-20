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Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике

Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов призвал жителей присоединиться к уборке

Сегодня, 20 апреля, в Улан-Удэ прошёл общегородской субботник. На уборку парков, скверов, дворов и улиц вышли представители муниципальных организаций, предприниматели, общественные организации и неравнодушные граждане. В субботнике также принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Физически тоже надо работать. Тем более на свежем воздухе, а то всё время в кабинете. Присоединяйтесь! Всем нашим жителям предлагаю выйти и сделать город чище и красивее. С каждым годом, мне кажется, на субботники выходит всё больше жителей. У нас вообще очень активные граждане. Те же ТОСовцы постоянно занимаются благоустройством территории, то есть это не разовая акция какая-то, - отметил Алексей Цыденов.


С 1 по 30 апреля в Улан-Удэ проходит традиционный месячник чистоты (0+).

- Традиционно после зимы мы наводим чистоту в городе. Это замечательно, что столько жителей присоединяются к акции. Убираться надо не только на территориях вместе с организацией, но и около дома, у подъезда, возле своих гаражей. Сделаем город чище и будем жить хорошо и прекрасно. Для нас это не в тягость, а в радость. Всем хорошего дня! - пожелала жительница столицы республики Евгения Морозова.

Вместе с субботниками также проходит ежегодная акция «Город без покрышек». Все собранные использованные автомобильные шины будут переданы на переработку для производства резинопола и резиновой плитки.

Кроме того, сегодня с 8 утра до 19ч вечера на полигоне в Вахмистрово будут бесплатно принимать любой мусор, кроме строительного.



субботник глава Бурятии Алексей Цыденов

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