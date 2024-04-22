Перевалы в Бурятии занесло снегом

В республику в апреле вернулась зима
На перевалах Пыхта и Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии выпал снег. Об этом предупредили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». На дорогах в итоге образовался гололёд.
Сейчас на Пыхте работает техника – для подсыпки задействовали комбинированную дорожную машину (КДМ) и один погрузчик. На Мандрике она уже завершилась. Водителей, проезжающих через перевалы, призвали быть осторожнее.
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ещё накануне. На юге Байкала 22 апреля обещают сильные снегопады, а порывы ветра там будут достигать 15-20 метров в секунду.
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