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В Бурятии в сгоревшем доме погиб мужчина

В Бурятии в сгоревшем доме погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Дом сгорел дотла

Пожар с трагическим исходом произошёл сегодня днём в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе Бурятии. На пожаре погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

- На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём полностью. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. Продолжается проливка конструкций, - уточнили в ведомстве.

В тушении задействованы пожарные, а также добровольная пожарная команда сельского поселения «Заводское».

Причина возгорания и обстоятельства устанавливается.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 апреля в селе Шибертуй Бичурского района в сгоревшей квартире двухквартирного дома погиб 42-летний мужчина.

18 апреля мужчина погиб на крупном пожаре на ферме в Мухоршибирском районе, где горели постройки, транспорт и дизельное топливо.

16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.
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