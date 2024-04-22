Часть улан-удэнцев внезапно остались без света

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Из-за аварии отключились все светофоры в округе



Днём 22 апреля в 40 квартале в Улан-Удэ неожиданно исчезла электроэнергия. Свет пропал, в частности, на улице Тобольская. Жильцы домов не смогли дозвониться в свою управляющую компанию.



В ПАО Россети Сибирь - Бурятэнерго отметили, что причина отключения неизвестна. Однако на место уже выехала аварийная бригада.



В комитете по транспорту тем временем предупредили, что из-за аварийного отключения электроэнергии погасли светофоры в 20а - 41 квартале и на улицах Краснофлотская и Шумяцкого. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дороге.

