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Часть улан-удэнцев внезапно остались без света

Часть улан-удэнцев внезапно остались без света
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за аварии отключились все светофоры в округе

Днём 22 апреля в 40 квартале в Улан-Удэ неожиданно исчезла электроэнергия. Свет пропал, в частности, на улице Тобольская. Жильцы домов не смогли дозвониться в свою управляющую компанию.

В ПАО Россети Сибирь - Бурятэнерго отметили, что причина отключения неизвестна. Однако на место уже выехала аварийная бригада.

В комитете по транспорту тем временем предупредили, что из-за аварийного отключения электроэнергии погасли светофоры в 20а - 41 квартале и на улицах Краснофлотская и Шумяцкого. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дороге.
отключение света

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