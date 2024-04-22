Церемония награждения прошла в Улан-Баторе
Рэпер, аранжировщик-композитор Алагуй Егоров стал музыкальным продюсером года в Монголии. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети.
- Ну вот и итог моих последних 1,5 года. Сегодня на монгольской церемонии награждения я стал музыкальным продюсером года. Буряты, урагшаа!!! – написал он.
Лучшим музыканта из Бурятии признали на премии Triple X HIT Music Awards в Улан-Баторе 20 апреля. Под постом о награде Алагуя пользователи поздравляют его с наградой и желают дальнейших успехов.
Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
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