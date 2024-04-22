22 апреля

21 апреля

Популярное

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Общество, 
Церемония награждения прошла в Улан-Баторе

Рэпер, аранжировщик-композитор Алагуй Егоров стал музыкальным продюсером года в Монголии. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети.

- Ну вот и итог моих последних 1,5 года. Сегодня на монгольской церемонии награждения я стал музыкальным продюсером года. Буряты, урагшаа!!! – написал он.

Лучшим музыканта из Бурятии признали на премии Triple X HIT Music Awards в Улан-Баторе 20 апреля. Под постом о награде Алагуя пользователи поздравляют его с наградой и желают дальнейших успехов.
музыканты Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Общество, 22.04.2024
Церемония награждения прошла в Улан-Баторе
Прохладная погода ожидает жителей Бурятии
Прохладная погода ожидает жителей Бурятии
Общество, 22.04.2024
Длинная рабочая неделя не порадует теплом
В центре Улан-Удэ отмывают танк Т-34
Общество, 22.04.2024
Его приводят в порядок вместе с остальными памятниками
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество, 22.04.2024
За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации
На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России
На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России
Общество, 22.04.2024
На площади Советов представят спецтехнику, наградят лучших пожарных и организуют праздничный фонтан
Людей на севере Бурятии пугают сосульки
Людей на севере Бурятии пугают сосульки
Общество, 22.04.2024
Ледяные наросты угрожающе нависли прямо под мостом

Часть улан-удэнцев внезапно остались без света
Часть улан-удэнцев внезапно остались без света
Общество, 22.04.2024
Из-за аварии отключились все светофоры в округе
Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы
Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы
Общество, 22.04.2024
В бурятской столице пройдёт сельскохозяйственная выставка-ярмарка
Улан-удэнцы рассказали, как начальство абьюзит их на работе
Улан-удэнцы рассказали, как начальство абьюзит их на работе
Общество, 22.04.2024
От руководителей-тиранов страдают 40% горожан

В Бурятии сельчане распереживались из-за открытого люка у МФЦ
В Бурятии сельчане распереживались из-за открытого люка у МФЦ
Общество, 22.04.2024
Мухоршибирцы боятся, что туда могут свалиться дети
В пригородном селе Бурятии опасно размывает берег Селенги
В пригородном селе Бурятии опасно размывает берег Селенги
Общество, 22.04.2024
Сотниково пообещали защитить от «большой» воды
В Улан-Удэ водителей штрафуют за парковку на газонах
В Улан-Удэ водителей штрафуют за парковку на газонах
Общество, 22.04.2024
Нарушители рискуют разориться на 5 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^