В райцентре в Бурятии пакостят коровы









Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил





В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за блудную скотину. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.

В Мухоршибири жалуются на коров, которые облюбовали контейнеры с отходами. Бурёнки – причём, по словам местных жителей, всё время одни и те же – безобразничают на улице Брусничная.- Ежедневно вытаскивают мусор из бака и раскидывают его вокруг. А поскольку бак стоит возле нашего дома, считается, что наша придворовая территория постоянно в мусоре, – посетовала одна из сельчанок в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Каждый день за ними хожу и собираю.Владельцев коров попросили призвать к ответственности. В сельской администрации, в свою очередь, напомнили, что пастись скот должен только в специально отведённых для этого местах и под присмотром хозяев.