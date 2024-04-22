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В Бурятии рассмотрели апелляцию по делу замглавы района

В Бурятии рассмотрели апелляцию по делу замглавы района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции при описании преступления

В феврале этого года заместитель руководителя администрации Тункинского района была признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Приговором райсуда женщине назначили наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев.

Недавно стало известно, что дело вновь рассматривали, на этот раз судом апелляционной инстанции.

- По доводам апелляционного представления государственного обвинителя приговор отменён в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допущенными судом первой инстанции при описании совершённого преступного деяния, - сообщили в Верховном суде республики.

Апелляционным приговором Верховного суда Бурятии от 16 апреля 2024 года женщина осуждена по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Впрочем, наказание осталось таким же. Женщине назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года 6 месяцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года из республиканского бюджета Тункинскому району предоставлены субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа. За счёт поступивших средств принято решение о благоустройстве территории автовокзала в райцентре, для чего объявлен конкурс с начальной ценой контракта более 4,3 млн. рублей.

Состоявшийся аукцион в электронном виде выиграла одна коммерческая организация.

- Однако заместитель руководителя районной администрации, являясь председателем аукционной комиссии, действуя незаконно в интересах знакомых предпринимателей, уклонилась от заключения контракта с победителем конкурса, после чего неправомерно раздробила единую сделку на несколько частей, чтобы придать видимость законности своим решениям, и напрямую от лица администрации заключила сделки с нужными компаниями и предпринимателями по поставке и установке необходимого объекта привокзальной инфраструктуры. Своими действиями она нарушила законные интересы компании-победителя конкурса. Помимо этого, объект, поставленный и установленный подрядчиками по раздробленной сделке не соответствовал техническому заданию, предусмотренному муниципальным контрактом, - сообщали тогда в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
превышение должностных полномочий

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