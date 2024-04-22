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Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы

Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В бурятской столице пройдёт сельскохозяйственная выставка-ярмарка

4 и 5 мая 2024 года пройдёт традиционная республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Наш сад огород-2024». Состоится мероприятие на трёх торговых площадках Улан-Удэ:

- рынок «Стимул»;
- ТК «Крестьянский»;
- ТЦ «Центральный».

- Сельхозтоваропроизводителям и всем владельцам личных подсобных хозяйств на ярмарке можно будет реализовать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, а также мёд, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Помимо посадочного материала, на ярмарке можно продать сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов.

Выставка-ярмарка «Наш сад-огород» открывает сезон ярмарок по реализации посадочного материала, рассады.


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ярмарка

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