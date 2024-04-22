В бурятской столице пройдёт сельскохозяйственная выставка-ярмарка
4 и 5 мая 2024 года пройдёт традиционная республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Наш сад огород-2024». Состоится мероприятие на трёх торговых площадках Улан-Удэ:
- рынок «Стимул»;
- ТК «Крестьянский»;
- ТЦ «Центральный».
- Сельхозтоваропроизводителям и всем владельцам личных подсобных хозяйств на ярмарке можно будет реализовать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, а также мёд, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
Помимо посадочного материала, на ярмарке можно продать сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов.
Выставка-ярмарка «Наш сад-огород» открывает сезон ярмарок по реализации посадочного материала, рассады.
Возрастное ограничение – 0+
Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы
Общество, Фото:
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