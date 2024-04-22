Жители Улан-Удэ смогут купить рассаду и саженцы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В бурятской столице пройдёт сельскохозяйственная выставка-ярмарка



4 и 5 мая 2024 года пройдёт традиционная республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Наш сад огород-2024». Состоится мероприятие на трёх торговых площадках Улан-Удэ:



- рынок «Стимул»;

- ТК «Крестьянский»;

- ТЦ «Центральный».



- Сельхозтоваропроизводителям и всем владельцам личных подсобных хозяйств на ярмарке можно будет реализовать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, а также мёд, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Помимо посадочного материала, на ярмарке можно продать сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов.



Выставка-ярмарка «Наш сад-огород» открывает сезон ярмарок по реализации посадочного материала, рассады.





Возрастное ограничение – 0+

