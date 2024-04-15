В Бурятии мошенники добрались до главы северного района

В Бурятии аферисты добрались до главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева. Неизвестные взломали его аккаунт в одном из мессенджеров, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Сам Пухарев призвал не обращать внимания на свой фейк.
- Прошу не реагировать на сообщения и звонки якобы от меня. Спасибо за понимание, – обратился он к землякам и жителям республики.
В последние месяцы чиновники, а также руководители различных учреждений и ведомств всё чаще становятся жертвами мошенников, которые подделывают или взламывают их аккаунты, а потом пытаются развести на деньги ничего не подозревающих людей. Ранее злоумышленники создали виртуальный фейк и.о. директора улан-удэнского МУП «Водоканал» Сергея Иванова, спикера Народного Хурала Владимира Павлова, начальника ЗАГС Бурятии Анны Абзаевой, руководителя управления капстроительства Анатолия Урбанова и многих других чиновников.