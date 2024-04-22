Иркутский зоосад показал фото детёныша муфлона

Ягнёнок редкой породы муфлон родился в Иркутском зоосаде в начале апреля. Её родила самка Чара.«Роды у неё прошли хорошо, она справилась сама. Мы её не трогали, со стороны просто наблюдали. Ребёночек сразу практически был вылизан мамой и встал на ноги. Активный, но он достаточно осторожный. Мама у него очень строгая. Чара, она сама по себе такая по характеру, осторожная», - рассказали в интервью «Вести-Иркутск» заместитель директора Иркутского зоосада Жанна Сартакова.Муфлон – дикое животное из рода баранов, ближайший родственник домашней овцы. Селится в горных местностях.