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До +2 похолодает в Бурятии

До +2 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Республику накроют снегопады и сильный ветер

В понедельник, 22 апреля, в Бурятии ещё больше испортится погода. Утром синоптики обещают мокрый снег, а на южном побережье Байкала – умеренные и сильные снегопады. Правда, днём осадки прекратятся.

При этом республике ожидается от +9 до +14, а местами – всего от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 15-17 и кое-где – до 20 м/с.

В столице Бурятии в дневное время без осадков и от +9 до +11. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. 
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