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Глава Бурятии оказался среди середняков в рейтинге телеграм-каналов губернаторов

Глава Бурятии оказался среди середняков в рейтинге телеграм-каналов губернаторов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

По числу подписчиков

Телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова занял 54 место среди каналов губернаторов РФ по числу подписчиков. На 1 апреля у него было 13 458 читателей. Такие данные приводит информационное телеграм-агентство «Теле Стрим».

Канал губернатора соседнего Забайкальского края Александра Осипова в хвосте списка - на 78 месте. 5250 подписчиков. 11 апреля их стало ещё меньше – 5080.

Лидер Иркутской области Игорь Кобзев уютно чувствует себя в рейтинге «Теле Стрима» . Его канал на 17 месте. На 1 апреля 48 677 читателей. Днём 11 апреля их было уже 49 590.

Безусловный лидер списка телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова (2 031 382 на 1 апреля). На втором месте с огромным отрывом канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (452 782). На третьем телеграм-рупор мэра Москвы Сергея Собянина (235 075).

Аутсайдеры:

83. Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ) – 2 501;

84. Владимир Уйба (Коми) – 2 022;

85. Алексей Дюмин (Тульская область) – 873.

Андрей Бочаров (Волгоградская обл.), Станислав Воскресенский (Ивановская обл.), Игорь Руденя (Тверская обл.), Дмитрий Азаров (Самарская обл.) не имеют телеграм-каналов.

Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам первого квартала 2024 года телеграм-канал Алексея Цыденова занимал шестую позицию в рейтинге 11 глав регионов Дальневосточного федерального округа.

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