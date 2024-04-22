Синоптики рассказали, чего ждать от последнего весеннего месяца в республике
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на третий месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в мае будет примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы. По южному и среднему Прибайкалью она окажется близка к средним многолетним значениям.
Осадков в большинстве районов выпадет больше, чем обычно. На юго-западе – меньше и около климатической нормы.
Определить особенности последнего весеннего месяца и даже узнать прогноз на лето можно по некоторым народным приметам.
Частые дожди и туманы в мае – к плодородному году
Если май сырой – июнь будет сухим
Град в мае – к «градобойному» лету
Много журавлей появилось – к засухе
Если в начале месяца тепло, то в конце придут холода – и наоборот
Одуванчик поздно зацветает – к сухому лету
Если в мае выпало много дождей, их будет мало и в сентябре – и наоборот
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
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