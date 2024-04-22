Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, чего ждать от последнего весеннего месяца в республике



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на третий месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в мае будет примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы. По южному и среднему Прибайкалью она окажется близка к средним многолетним значениям.



Осадков в большинстве районов выпадет больше, чем обычно. На юго-западе – меньше и около климатической нормы.



Определить особенности последнего весеннего месяца и даже узнать прогноз на лето можно по некоторым народным приметам.



Частые дожди и туманы в мае – к плодородному году

Если май сырой – июнь будет сухим

Град в мае – к «градобойному» лету

Много журавлей появилось – к засухе

Если в начале месяца тепло, то в конце придут холода – и наоборот

Одуванчик поздно зацветает – к сухому лету

Если в мае выпало много дождей, их будет мало и в сентябре – и наоборот

