В Бурятии не могут опознать мужчину, найденного на берегу Селенги

В группе «Кяхта-инфо.24/7» опубликовали приметы человека, которого ещё в начале июля обнаружили на берегу Селенги – в двух километрах от села Усть-Кяхта. Предположительно, погиб он за три-четыре недели до этого.



Мужчина – монголоидной расы. Его возраст оценили в 30-40 лет. Из одежды на нём в тот момент были тёмно-синяя толстовка с капюшоном и с передним карманом внизу. В проекции последнего справа – нашивка с надписями «Basic power» красными буквами и «Our power is basic on design since 1973» – белыми.





Из другой одежды и вещей – синие джинсы с карманами по бокам, чёрный поясной ремень с пластиковой пряжкой чёрного цвета с золотистыми буквами и эмблемой в центре «Giorgio Armani», бордовая футболка с нашивкой на боковой поверхности правого рукава синего цвета с надписью «Artisan based» и «NY» – белыми буквами и «spirit» – красными.



Кроме того, на мужчине оказались серые носки и тёмно-синие трусы и на шее – верёвочка красного цвета с подвеской из серого металла округлой формы. Передняя поверхность – выпуклая.



Всех, у кого имеется какая-либо информация о погибшем, просят сообщить об этом в райотдел МВД или позвонить по номеру 8-9024-55-21-96.