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В Бурятии водитель «Тойоты» снёс забор частного дома

В Бурятии водитель «Тойоты» снёс забор частного дома
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали две девушки

Автомобиль «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома в селе Кырен Тункинского района Бурятии. ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, ранним утром.

- Около 5 часов утра 34-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Ленина в селе Кырен, не справился с управлением и совершил наезд на забор дома, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадали две пассажирки – девушки 18 и 20 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.


Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в микрорайоне Исток в Улан-Удэ беременная девушка на иномарке врезалась в автобус.


ДТП

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