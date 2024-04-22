Для этого нужно иметь справку волонтёра
В Улан-Удэ волонтёры, которые помогают участникам спецоперации, получили право на бесплатный проезд в трамваях. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.
- С 15 апреля по моему поручению мы ввели в городе бесплатные проездные билеты для наших добровольцев. Чтобы получить их, необходимо принести справку волонтёра, заверенную руководителем добровольческой организации, с печатью управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодежной политики Улан-Удэ, а также документ, удостоверяющий личность, - написал мэр в своём Telegram-канале.
В Улан-Удэ помогающие бойцам СВО волонтёры не будут платить в трамваях
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Для этого нужно иметь справку волонтёра
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