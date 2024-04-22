В Бурятии жильцам дома произвели перерасчёт на 1,6 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Произошло это после вмешательства прокуратуры



Жителям посёлка Селенгинск Кабанского района произвели перерасчёт взносов за капремонт многоквартирного дома. Произошло это после того, как прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства.



В ходе проверки было установлено, что жильцы дома на собрании решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта. Они отказались от спецсчёта ТСЖ и перешли на счёт регионального оператора.



- Вместе с тем ТСЖ не исполнило надлежащим образом обязанность по направлению полной и достоверной информации в Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства товарищество направило региональному оператору необходимые документы. На их основании произведён перерасчёт взносов за капитальный ремонт 56 потребителям на общую сумму более 1,6 млн рублей.



