Произошло это после вмешательства прокуратуры
Жителям посёлка Селенгинск Кабанского района произвели перерасчёт взносов за капремонт многоквартирного дома. Произошло это после того, как прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства.
В ходе проверки было установлено, что жильцы дома на собрании решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта. Они отказались от спецсчёта ТСЖ и перешли на счёт регионального оператора.
- Вместе с тем ТСЖ не исполнило надлежащим образом обязанность по направлению полной и достоверной информации в Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства товарищество направило региональному оператору необходимые документы. На их основании произведён перерасчёт взносов за капитальный ремонт 56 потребителям на общую сумму более 1,6 млн рублей.
В Бурятии жильцам дома произвели перерасчёт на 1,6 млн рублей
Общество, Фото:
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