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В Бурятии жильцам дома произвели перерасчёт на 1,6 млн рублей

В Бурятии жильцам дома произвели перерасчёт на 1,6 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Произошло это после вмешательства прокуратуры

Жителям посёлка Селенгинск Кабанского района произвели перерасчёт взносов за капремонт многоквартирного дома. Произошло это после того, как прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства.

В ходе проверки было установлено, что жильцы дома на собрании решили изменить способ формирования фонда капитального ремонта. Они отказались от спецсчёта ТСЖ и перешли на счёт регионального оператора.

- Вместе с тем ТСЖ не исполнило надлежащим образом обязанность по направлению полной и достоверной информации в Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После прокурорского вмешательства товарищество направило региональному оператору необходимые документы. На их основании произведён перерасчёт взносов за капитальный ремонт 56 потребителям на общую сумму более 1,6 млн рублей.

прокуратура капитальный ремонт

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