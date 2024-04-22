Жителю Бурятии аннулировали водительское удостоверение из-за диагноза

В суд обратился прокурор района



Прокурор Муйского района обратился в суд с административным иском к мужчине о прекращении действия права на управление транспортными средствами.



Прокурорская проверка установила, что мужчина, имеющий право управления транспортными средствами в нескольких категориях и водительское удостоверение, состоит на учёте с соответствующим диагнозом у врача-нарколога. С таким диагнозом ему запрещено управлять транспортными средствами в соответствии с законом.



- Предоставление Д. права управления транспортными средствами ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Суд удовлетворил требования прокурора и прекратил действие права на управление транспортными средствами Д. Решение суда является основанием для аннулирования водительского удостоверения, - сообщили в Муйском районном суде.



Решение суда вступило в законную силу.

