Жителю Бурятии аннулировали водительское удостоверение из-за диагноза

В суд обратился прокурор района
Прокурор Муйского района обратился в суд с административным иском к мужчине о прекращении действия права на управление транспортными средствами.
Прокурорская проверка установила, что мужчина, имеющий право управления транспортными средствами в нескольких категориях и водительское удостоверение, состоит на учёте с соответствующим диагнозом у врача-нарколога. С таким диагнозом ему запрещено управлять транспортными средствами в соответствии с законом.
- Предоставление Д. права управления транспортными средствами ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Суд удовлетворил требования прокурора и прекратил действие права на управление транспортными средствами Д. Решение суда является основанием для аннулирования водительского удостоверения, - сообщили в Муйском районном суде.
Решение суда вступило в законную силу.
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