Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры



Верховный суд Бурятии приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы по делу о госизмене и диверсии.



- В судебном заседании установлено, что подсудимый осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, чем оказал иную помощь иностранному государству или его представителям, - сообщили в суде.



В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении преступлений признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.



Приговором Верховного суда республики от 22 апреля обвиняемый признан виновным по ст.275 УК РФ «Государственная измена», ч.1 ст.281 УК РФ «Диверсия». Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.



Приговор в законную силу не вступил.

