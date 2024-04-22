Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию

Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Верховный суд Бурятии приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы по делу о госизмене и диверсии.
- В судебном заседании установлено, что подсудимый осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, чем оказал иную помощь иностранному государству или его представителям, - сообщили в суде.
В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении преступлений признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.
Приговором Верховного суда республики от 22 апреля обвиняемый признан виновным по ст.275 УК РФ «Государственная измена», ч.1 ст.281 УК РФ «Диверсия». Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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