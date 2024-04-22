22 апреля

21 апреля

Популярное

Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию

Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры

Верховный суд Бурятии приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы по делу о госизмене и диверсии.

- В судебном заседании установлено, что подсудимый осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, чем оказал иную помощь иностранному государству или его представителям, - сообщили в суде.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении преступлений признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

Приговором Верховного суда республики от 22 апреля обвиняемый признан виновным по ст.275 УК РФ «Государственная измена», ч.1 ст.281 УК РФ «Диверсия». Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.
диверсия госизмена

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина возместил ущерб в полном объёме 
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия, 22.04.2024
Угонщик пытался скрыться от полиции
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия, 22.04.2024
Состояние у них удовлетворительное
В Бурятии женщина едва не убила сожителя
В Бурятии женщина едва не убила сожителя
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина разбушевался в её день рождения
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
Происшествия, 22.04.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 22.04.2024
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства
В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы
Происшествия, 22.04.2024
Жители считают, что беспорядок устроил ветер
В Бурятии машина врезалась в магазин
В Бурятии машина врезалась в магазин
Происшествия, 22.04.2024
Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
Происшествия, 22.04.2024
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^