Состояние у них удовлетворительное
Завершены спасательные работы в Селенгинском районе Бурятии. Четверо рыбаков с оторвавшейся льдины доставлены на берег.
- Состояние удовлетворительное, не нуждаются в медицинской помощи, - сообщается в группе «Селенга-инфо 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфовали на расстояния от берега около 100-200 м. На место выезжали спасатели.
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
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