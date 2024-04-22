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В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия, 
Состояние у них удовлетворительное

Завершены спасательные работы в Селенгинском районе Бурятии. Четверо рыбаков с оторвавшейся льдины доставлены на берег.

- Состояние удовлетворительное, не нуждаются в медицинской помощи, - сообщается в группе «Селенга-инфо 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфовали на расстояния от берега около 100-200 м. На место выезжали спасатели. 
рыбаки спасательная операция

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