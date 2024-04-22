22 апреля

21 апреля

Популярное

В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке

В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
Общество, 
«Не передать словами радость бабушки и детей», - отмечает детский омбудсмен республики

В Бурятии две девочки, разлучённые с бабушкой, вернулись домой. Об этом сообщила детский омбудсмен республики.

- Дети возвращены бабушке! Начинаем рабочую неделю с отличной новости! Благодаря нашему вмешательству, внучки возвращены бабушке. Девочки с родным человеком, в привычных условиях, уже пошли в свою школу! Не передать словами радость бабушки и детей! – написала в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее детей разлучили с родной бабушкой. Последняя практически с рождения занималась воспитанием двух внучек (сейчас им 8 и 13 лет), поскольку мама «устранилась от воспитания и содержания». Однако недавно по инициативе органов опеки мать лишили родительских прав (решение суда вступило в законную силу), а девочек забрали от бабушки.

- Без оказания содействия бабушке в сборе документов на установление опеки, забыв про право детей на семью, специалисты органов опеки и попечительства Северо-Байкальского района забрали детей и поместили в государственное учреждение. Дети лишены заботы родных, будут вынуждены привыкать к новым условиям проживания и идти в другую школу, - рассказывала тогда Наталья Ганькина.

Она отметила, что бабушка работает, не имеет проблем со здоровьем и законом. Единственное, с чем нужно было помочь, - оказать содействие в юридическом оформлении документов на жильё, в котором проживали дети. К счастью, история окончилась благополучно.

- Дети имеют право на семью! Это должно быть ориентиром каждого специалиста, работающего с детьми! – подчеркнула Ганькина. 
дети семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили более 230 бомжей
В Бурятии выявили более 230 бомжей
Общество, 22.04.2024
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество, 22.04.2024
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
Общество, 22.04.2024
Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
Общество, 22.04.2024
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Общество, 22.04.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери 
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 22.04.2024
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города
25% жителей Бурятии привились от клещей
25% жителей Бурятии привились от клещей
Общество, 22.04.2024
За последние пять лет заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась в семь раз
В заповедник в Бурятии прилетели первые синехвостки
Общество, 22.04.2024
Эти птички любят дёргать хвостиком
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Общество, 22.04.2024
Они справляют нужду прямо возле деревьев
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
Общество, 22.04.2024
А местные жители ходят за ними по пятам и собирают мусор
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Общество, 22.04.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от последнего весеннего месяца в республике

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Общество, 22.04.2024
Церемония награждения прошла в Улан-Баторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^