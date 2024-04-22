22 апреля

21 апреля

Популярное

Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии

Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество,  Фото:РАЛХ
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка

Сотрудники Закаменского лесхоза провели конкурс рисунков среди районных школ на тему «Берегите лес от пожара».

В мероприятии участвовали девять образовательных учреждений Закаменского района Бурятии, свои творческие работы предоставили 84 ученика.

 
- Мы очень рады, что школьники активно принимают участие в подобных мероприятиях. Для нас важно рассказать подрастающему поколению о правильном поведении в лесу. Будущее лесного массива в руках наших детей, задача лесников, да и всего взрослого населения как можно раньше начать заниматься экологическим воспитанием ребятишек. К сожалению, подавляющее большинство, возникающих возгораний в лесу происходит по вине человека, переломить эту ситуацию – основная цель, проводимых конкурсов, - пояснил руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.

Каждый участник получил сертификат. Победителей отметили грамотами и денежными призами. Лучшие рисунки разместят на баннерах в сёлах Баянгол, Бургуй, Хуртагй, Хамней и городе Закаменск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 

РАЛХ дети конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили более 230 бомжей
В Бурятии выявили более 230 бомжей
Общество, 22.04.2024
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество, 22.04.2024
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
Общество, 22.04.2024
Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
Общество, 22.04.2024
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Общество, 22.04.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери 
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 22.04.2024
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города
25% жителей Бурятии привились от клещей
25% жителей Бурятии привились от клещей
Общество, 22.04.2024
За последние пять лет заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась в семь раз
В заповедник в Бурятии прилетели первые синехвостки
Общество, 22.04.2024
Эти птички любят дёргать хвостиком
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Общество, 22.04.2024
Они справляют нужду прямо возле деревьев
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
Общество, 22.04.2024
А местные жители ходят за ними по пятам и собирают мусор
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Общество, 22.04.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от последнего весеннего месяца в республике

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Общество, 22.04.2024
Церемония награждения прошла в Улан-Баторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^