22 апреля

21 апреля

Популярное

Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её

Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия,  Фото:УМВД
Угонщик пытался скрыться от полиции

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который угнал машину у своего друга и разбил её в ходе полицейской погони. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

Ночью сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину Toyota Progress, водитель которой нарушал ПДД. Дорожные полицейские попытались остановить автомобилиста, но он не подчинился и попытался скрыться. В ходе погони водитель создавал на дороге аварийные ситуации.

В какой-то момент нарушитель не справился с управлением и врезался в препятствие.

За рулём оказался 25-летний читинец, который не смог предъявить документы на автомобиль. Результаты освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови.

Спустя непродолжительное время в полицию поступило сообщение об угоне этой иномарки с территории частного подворья.

- Установлено, что владелец автомобиля распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Во время застолья собутыльник попросил ключи от автомобиля, чтобы забрать из машины свой телефон, а в итоге сам уехал на ней, - уточнили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело.
угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия, 22.04.2024
Угонщик пытался скрыться от полиции
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия, 22.04.2024
Состояние у них удовлетворительное
В Бурятии женщина едва не убила сожителя
В Бурятии женщина едва не убила сожителя
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина разбушевался в её день рождения
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
Происшествия, 22.04.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 22.04.2024
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства
В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы
Происшествия, 22.04.2024
Жители считают, что беспорядок устроил ветер
В Бурятии машина врезалась в магазин
В Бурятии машина врезалась в магазин
Происшествия, 22.04.2024
Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
Происшествия, 22.04.2024
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее
В Бурятии установили девять виновников пожаров
В Бурятии установили девять виновников пожаров
Происшествия, 22.04.2024
Люди жгут траву, несмотря на запрет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^