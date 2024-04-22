Угонщик пытался скрыться от полиции
В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который угнал машину у своего друга и разбил её в ходе полицейской погони. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.
Ночью сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину Toyota Progress, водитель которой нарушал ПДД. Дорожные полицейские попытались остановить автомобилиста, но он не подчинился и попытался скрыться. В ходе погони водитель создавал на дороге аварийные ситуации.
В какой-то момент нарушитель не справился с управлением и врезался в препятствие.
За рулём оказался 25-летний читинец, который не смог предъявить документы на автомобиль. Результаты освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови.
Спустя непродолжительное время в полицию поступило сообщение об угоне этой иномарки с территории частного подворья.
- Установлено, что владелец автомобиля распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Во время застолья собутыльник попросил ключи от автомобиля, чтобы забрать из машины свой телефон, а в итоге сам уехал на ней, - уточнили в УМВД.
Возбуждено уголовное дело.
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия, Фото:
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