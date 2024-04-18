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В Бурятии некоторым чиновникам не дадут отдохнуть на майских праздниках

В Бурятии некоторым чиновникам не дадут отдохнуть на майских праздниках
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Их отправят на круглосуточное дежурство

В этом месяце всех россиян, включая жителей Бурятии, ждёт длинная рабочая неделя – с понедельника, 22-го по субботу, 27-ое включительно. Однако за шестидневкой последует четырёхдневный уик-энд – с 28 апреля по 1 мая. Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое

Некоторым чиновникам при этом придётся потрудиться. Для них установили круглосуточное дежурство – с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.

В нём говорится, что оперативным дежурным придётся периодически запрашивать информацию об обстановке в муниципальных образованиях и городских округах по утверждённому списку телефонов, а при возникновении внештатных ситуаций – принимать меры по их устранению через МЧС, МВД и другие ведомства и службы.

Дежурство доверили в том числе руководителю республиканской службы по тарифам Борису Хмелёву и главе Госстройжилнадзора Николаю Павлюку. Всего же в списке – 16 фамилий.

Взять отпуск или отгулы в «перерывах» между выходными и праздниками, чтобы отдохнуть подольше, собираются 11% жителей бурятской столицы. В основном речь о горожанах старше 45 лет. А вот более чем у половины – 57% – таких планов нет. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob.

Ещё 18% улан-удэнцев трудятся по сменному графику и 14% пока не определились. К слову, среди наших земляков, получающих от 50 до 100 тысяч в месяц, желающих растянуть майские праздники оказалось меньше всего.
Праздники отдых работа правительство РБ чиновники

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