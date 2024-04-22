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В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев

В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников

22 апреля в администрации Октябрьского района Улан-Удэ состоялась первая торжественная отправка новобранцев для прохождения военной службы по призыву в Вооружённых Силах Российской Федерации

Служить, заниматься огневой подготовкой и овладевать воинским мастерством отправились 18 призывников, сообщили в районной администрации.

С напутственными словами к новобранцам обратился руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев. Он отметил, что служба в армии - мужественный, ответственный поступок, достойный настоящего мужчины. Пожелал ребятам стойко переносить трудности армейской жизни и гордо нести звание российского солдата.

новобранцы

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