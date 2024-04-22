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В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы

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Жители считают, что беспорядок устроил ветер

На кладбище в Гусиноозёрске запечатлели повреждения на могиле – поваленную оградку, упавшие венки и памятник. Фото опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».

«Сегодня были на кладбище. Может быть, родные узнают могилу. Памятник, венки и оградка – все поваленные», - говорится в сообщении.

В комментариях большинство пользователей предполагают, что повреждения нанёс сильный ветер. Однако некоторые не исключили, что над могилой «поработал» вандал:

«Ветер, наверное, был там сильный»,

«Ветром памятник опрокинуло вот он и задавил оградку»,

«Но если был ветер, то не одну оградку, наверное, сломал»,

«Там не одна разрушенная могила. Просто те, которые были сделаны зимой, были закопаны не сильно из-за замёрзшей земли, из-за этого и разлетелось, а многие успели уже ограду закопать получше».
могила кладбище

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