В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы

Жители считают, что беспорядок устроил ветер
На кладбище в Гусиноозёрске запечатлели повреждения на могиле – поваленную оградку, упавшие венки и памятник. Фото опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«Сегодня были на кладбище. Может быть, родные узнают могилу. Памятник, венки и оградка – все поваленные», - говорится в сообщении.
В комментариях большинство пользователей предполагают, что повреждения нанёс сильный ветер. Однако некоторые не исключили, что над могилой «поработал» вандал:
«Ветер, наверное, был там сильный»,
«Ветром памятник опрокинуло вот он и задавил оградку»,
«Но если был ветер, то не одну оградку, наверное, сломал»,
«Там не одна разрушенная могила. Просто те, которые были сделаны зимой, были закопаны не сильно из-за замёрзшей земли, из-за этого и разлетелось, а многие успели уже ограду закопать получше».
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