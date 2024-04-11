Депутат из Бурятии сделал историческое фото с экс-мэром Улан-Удэ

Враждовавшие несколько лет Голков и Будуев «по-доброму» пообщались в стенах Госдумы
Накануне Николай Будуев, представляющий интересы Бурятии в Госдуме, очень удивил своих виртуальных друзей и подписчиков. Он выложил на личной странице во «ВКонтакте» совместный снимок ни с кем иным, как с бывшим мэром Улан-Удэ Александром Голковым, который сейчас живёт и работает в Москве.
Как выяснилось, они повстречались в Госдуме перед очередным пленарным заседанием.
- Поблагодарил Александра Михайловича за опыт борьбы и за то, что помог мне когда-то стать политиком. Ну вот кем бы я был, если бы не Голков? – написал парламентарий. – По-доброму пообщались. Александр Михайлович отлично выглядит. Передаёт всем привет и наилучшие пожелания.
Фото менее чем за сутки собрало свыше тысячи просмотров и десятки «лайков» – что, впрочем, неудивительно. Ведь Голков и Будуев враждовали не один год. Всё началось в 2014-ом после избрания улан-удэнского горсовета пятого созыва. Тогда мэра ещё выбирали из числа депутатов, а не всенародным голосованием (кстати, недавно к такой схеме решили вернуться).
Николай Будуев, тоже попавший в Улан-Удэнский горсовет, на первой же сессии раскритиковал процедуру, поскольку претенденты на пост градоначальника даже не представили избирателям свои программы. Кроме того, решили обойтись и традиционных вопросов кандидатам. Прошёлся Будуев и по самому Голкову, припомнив ему все оплошности, грехи и неосторожные высказывания и заявив, что дружной работы в горсовете, мол, не будет.
Конфликты и стычки между экс-мэром и его бывшим коллегой по депутатскому корпусу продолжались вплоть до ухода последнего в Госдуму в сентябре 2016-го. Голков распрощался с креслом мэра, которое занимал более шести лет, в феврале 2019-го.
За годы их пребывания в горсовете чего только не было – и перепалки в соцсетях, и судебные тяжбы, и даже громкий скандал с избиением федерального журналиста. В итоге всё закончилось миром и общими селфи. Кстати, Будуев в конце поста дал жителям республики наставление.
- Цените своих оппонентов и конкурентов. Именно они заставляют нас расти, – подчеркнул госдумовец.
Депутат из Бурятии сделал историческое фото с экс-мэром Улан-Удэ
Власть, Фото:
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