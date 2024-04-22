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На остановке в Улан-Удэ нашли котёнка со свёрнутой шеей

На остановке в Улан-Удэ нашли котёнка со свёрнутой шеей
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Проходившие мимо люди не обращали на него никакого внимания

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились очередной душераздирающей историей. Произошла она в столице Бурятии. На одной из остановок на днях нашли месячного котёнка со свёрнутой шеей. У него были явные признаки черепно-мозговой травмы.
 
- Утверждать, что его ударили или пнули, мы не можем. Может быть, упал с большой высоты и ударился, – предположили на официальной странице организации во «ВКонтакте».

По словам зоозащитников, на остановке в тот момент было полно людей, но они равнодушно проходили мимо. Клим – так назвали малыша – попал к волонтёрам и его экстренно увезли в ветеринарную клинику.

В фонде отмечают: без помощи специалистов крохе не выкарабкаться. Специалисты сделали всё необходимое, но у котика судороги после травмы – он не может встать и кричит от боли.

- Остаётся только ждать и верить в чудо и во врачей, которые делают всё, что в их силах, – добавили в организации.

Помочь Климу все желающие могут любой посильной суммой – реквизиты для перечисления средств есть на официальной странице «Собаки счастья» в «ВК» vk.com/sobakaluck.

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