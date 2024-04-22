Они установили замок на ворота
Инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом лечебно-исправительного учреждения №5 УФСИН России по Бурятии Эрдэм Чимитов и младший инспектор отдела охраны Базар Дишиев помогли майору внутренней службы в отставке Намжилме Захарюк.
Они установили внутренний замок на входные ворота во двор. После чего ветеран пригласила сотрудников домой, угостила чаем и рассказала о годах своей службы, показала фотографии коллег и сослуживцев.
Ранее Намжилма Жамбаловна замещала должность начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными ЛИУ-5, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они установили замок на ворота
На полигон сдали 562 кубометров мусора
Подростков искали на стадионах, в барах, скверах
«Не передать словами радость бабушки и детей», - отмечает детский омбудсмен республики
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка
Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников
Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери
Мусор вывозили КамАЗами
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города
Поезда начнут курсировать в конце апреля
За последние пять лет заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась в семь раз
Здесь высадили еловую аллею
Эти птички любят дёргать хвостиком