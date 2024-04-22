Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Они установили замок на ворота



Инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом лечебно-исправительного учреждения №5 УФСИН России по Бурятии Эрдэм Чимитов и младший инспектор отдела охраны Базар Дишиев помогли майору внутренней службы в отставке Намжилме Захарюк.



Они установили внутренний замок на входные ворота во двор. После чего ветеран пригласила сотрудников домой, угостила чаем и рассказала о годах своей службы, показала фотографии коллег и сослуживцев.



Ранее Намжилма Жамбаловна замещала должность начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными ЛИУ-5, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

