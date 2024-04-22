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На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев

На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
На полигон сдали 562 кубометров мусора

В мэрии озвучили итоги общегородского субботника. На уборку 20 апреля вышли почти 13 тысяч жителей Улан-Удэ.

Порядок наводили во всех скверах, парках и общественных территориях. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков участвовали в уборке бульвара «Сиреневый» в Железнодорожном районе.

- В прошлом году мы здесь завершили ремонт, а теперь приводим в порядок после зимы. Очень приятно, что жители нашего города всегда активно выходят на субботники, за это каждому говорю огромное спасибо, — поблагодарил жителей Игорь Шутенков.



Жителей, принявших участие в уборке бульвара «Сиреневый», угостили горячим чаем и вкусными пирожками.

На общегородской субботник вышли 412 организаций, это 12,8 тысяч улан-удэнцев. В этот день полигон принял 562 кубометров мусора.

С 1 апреля в городе провели 1 146 акций, в которых приняли участие более 28 тысяч человек. За этот период в городе ликвидировано 10 несанкционированных свалок. На полигон вывезено 2,9 тыс. кубометров мусора, сообщили в администрации города. 

субботник благоустройство уборка

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