В Бурятии сельчане распереживались из-за открытого люка у МФЦ

Мухоршибирцы боятся, что туда могут свалиться дети
В Мухоршибири забили тревогу из-за открытого канализационного колодца за зданием многофункционального центра. Люди рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что там бегают и катаются на велосипедах дети. Сельчане переживают за ребятишек – вдруг, мол, что-то случится.
Директор управляющей компании «Комплекс» Ольга Варфоломеева отметила, что колодец принадлежит УК и он до недавнего времени был закрыт.
- Кто открыл – не понять. В 9 утра (22 апреля) колодец закрыли, – подчеркнула она.
Ещё один, по словам руководителя «управляшки», повредили машины компании, занимающейся вывозом мусора. По этому поводу туда решили направить обращение.
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Мухоршибирцы боятся, что туда могут свалиться дети
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