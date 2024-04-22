В Бурятии сельчане распереживались из-за открытого люка у МФЦ



В Мухоршибири забили тревогу из-за открытого канализационного колодца за зданием многофункционального центра. Люди рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что там бегают и катаются на велосипедах дети. Сельчане переживают за ребятишек – вдруг, мол, что-то случится.



Директор управляющей компании «Комплекс» Ольга Варфоломеева отметила, что колодец принадлежит УК и он до недавнего времени был закрыт.



- Кто открыл – не понять. В 9 утра (22 апреля) колодец закрыли, – подчеркнула она.



Ещё один, по словам руководителя «управляшки», повредили машины компании, занимающейся вывозом мусора. По этому поводу туда решили направить обращение.

