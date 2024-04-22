В Улан-Удэ отключили светофор

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошло плановое отключение света



В Улан-Удэ почти на весь день отключат светофор на улице Иволгинская на Левом берегу. Об этом сообщили в комитете по транспорту.



Это связано с плановым отключением электроэнергии. Светофор на остановке «Левый берег» не будет работать до 17:00.



- Будьте внимательны на дороге! – предупреждают в комитете.



