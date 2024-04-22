Произошло плановое отключение света
В Улан-Удэ почти на весь день отключат светофор на улице Иволгинская на Левом берегу. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
Это связано с плановым отключением электроэнергии. Светофор на остановке «Левый берег» не будет работать до 17:00.
- Будьте внимательны на дороге! – предупреждают в комитете.
В Улан-Удэ отключили светофор
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение на обновлённой переправе начнётся уже летом
В республику в апреле вернулась зима
Работы ведутся по ночам
Проходившие мимо люди не обращали на него никакого внимания
Форум состоится в августе 2024 года
Он не будет работать какое-то время
Республику накроют снегопады и сильный ветер
Некоторые горожане заявили, что не могут из-за них уснуть
Они не хотят ездить к врачам в город
Защиту от него получили уже два десятка человек
На республику надвигаются снегопады и сильный ветер
В республике назвали самые популярные платные услуги
В одном из них очень недовольны редкими визитами врача
На них пожертвовали почти 59 тысяч рублей
В республике пообещали дождь, мокрый снег и до -10 градусов