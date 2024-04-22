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В Улан-Удэ отключили светофор

В Улан-Удэ отключили светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошло плановое отключение света

В Улан-Удэ почти на весь день отключат светофор на улице Иволгинская на Левом берегу. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Это связано с плановым отключением электроэнергии. Светофор на остановке «Левый берег» не будет работать до 17:00.

- Будьте внимательны на дороге! – предупреждают в комитете.

отключение света дороги

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