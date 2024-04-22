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На трассе в Бурятии перевернулся грузовик

На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
ДТП произошло в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии на 319 км федеральной трассы - в 2 км от села Большая Речка - произошло ДТП. Опрокинулся грузовой автомобиль.


Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.


Как сообщал «Байкал-Dailу», 31 марта в том же Кабанском районе легковушку смяло в результате столкновения с грузовиком
ДТП

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