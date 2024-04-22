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В Бурятии женщина едва не убила сожителя

В Бурятии женщина едва не убила сожителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина разбушевался в её день рождения

В день рождения жительницы Бурятии вечером к ней в гости пришла подруга со своим мужем. Около 23 часов вернулся сожитель именницы, которому не понравилось, что та распивает с гостями спиртное. Также мужчина стал высказывать претензии по поводу того, что она подала на него на алименты. Мужчина начал избивать свою возлюбленную.

Присутствующий при этом муж подруги стал защищать женщину и попытался выставить дебошира в подъезд. Хозяйка дома взяла с кухонного стола нож, попыталась вытолкнуть обоих мужчин из квартиры, но у неё ничего не получилось. Тогда она нанесла сожителю удар ножом в спину.

На суде женщина вину признала в полном объёме.

Как сообщили на странице судов общей юрисдикции Бурятии, при вынесении приговора суд учёл смягчающие наказания обстоятельства, в том числе противоправность поведения потерпевшего.

Осуждённой назначено три года в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения защитника. Приговор вступил в законную силу.
покушение на убийство

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