В Бурятии женщина едва не убила сожителя

Мужчина разбушевался в её день рождения



В день рождения жительницы Бурятии вечером к ней в гости пришла подруга со своим мужем. Около 23 часов вернулся сожитель именницы, которому не понравилось, что та распивает с гостями спиртное. Также мужчина стал высказывать претензии по поводу того, что она подала на него на алименты. Мужчина начал избивать свою возлюбленную.



Присутствующий при этом муж подруги стал защищать женщину и попытался выставить дебошира в подъезд. Хозяйка дома взяла с кухонного стола нож, попыталась вытолкнуть обоих мужчин из квартиры, но у неё ничего не получилось. Тогда она нанесла сожителю удар ножом в спину.



На суде женщина вину признала в полном объёме.



Как сообщили на странице судов общей юрисдикции Бурятии, при вынесении приговора суд учёл смягчающие наказания обстоятельства, в том числе противоправность поведения потерпевшего.



Осуждённой назначено три года в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.



Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения защитника. Приговор вступил в законную силу.

