Он не будет работать какое-то время
В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» предупредили, что с 19 по 24 апреля, а после – с 29 апреля по 10 мая – не будет работать райотдел ЗАГС. С 13-го числа он начнёт функционировать в обычном режиме.
Попасть туда можно 25 и 26 апреля, но по предварительной записи. При необходимости можно обратиться и в отделы в других районах – Тарбагатайском (Тарбагатай, улица Ленина, телефон – 8 (30146) 56-246) и Бичурском (Бичура, улица Советская, 80, 8 (30133) 42-186).
В районе Бурятии закроется ЗАГС
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