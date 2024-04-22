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В Бурятии установили девять виновников пожаров

В Бурятии установили девять виновников пожаров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Люди жгут траву, несмотря на запрет

С начала года в Бурятии сухая трава горела 210 раз, площадь, пройденная огнём, составила 747 га. В целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют патрулирование территории города Улан-Удэ и районов республики.

За сутки установлены два человека, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности в Заиграевском и Тункинском районах.

- На сегодняшний день сотрудниками МЧС России установлены 9 нарушителей, действия которых повлекли за собой неконтролируемые палы сухой растительности в Баунтовском Эвенкийском, Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах. К 4 гражданам применены меры административного воздействия, в отношении 2 граждан проводится проверка, 3 нарушителя не достигли возраста административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Здесь напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением огня, разведение костров, отжиг мусора и сухой травы. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

пожар

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