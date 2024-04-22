Люди жгут траву, несмотря на запрет
С начала года в Бурятии сухая трава горела 210 раз, площадь, пройденная огнём, составила 747 га. В целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют патрулирование территории города Улан-Удэ и районов республики.
За сутки установлены два человека, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности в Заиграевском и Тункинском районах.
- На сегодняшний день сотрудниками МЧС России установлены 9 нарушителей, действия которых повлекли за собой неконтролируемые палы сухой растительности в Баунтовском Эвенкийском, Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах. К 4 гражданам применены меры административного воздействия, в отношении 2 граждан проводится проверка, 3 нарушителя не достигли возраста административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Здесь напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением огня, разведение костров, отжиг мусора и сухой травы. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
В Бурятии установили девять виновников пожаров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 22.04.2024
После ДТП она попала в больницу
Усмирять его пришлось правоохранителям
13 тысяч забыл в камере хранения 72-летний пенсионер
В преступлении подозревают её супруга
Подтопленными в республике остаются семь участков
Из-за ДТП на оживлённой улице затруднилось движение
Молодой человек заявил, что в него дважды выстрелили из травмата
Они устроили горожанам поистине незабываемую ночь
Она скончалась на месте от полученных травм
От травмата пострадал один человек
Чаты, где общаются волонтёры, молчат уже несколько дней
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Пожар произошёл на улице Строительная
Он действовал на горе с крутыми склонами
Квартира сгорела дотла